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Depreme yaşanan korku ve panik kamerada

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşanan büyük korku ve panik kameralara yansıdı.

25.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:15Depreme yaşanan korku ve panik kamerada
Merkez üssü 'ın ilçesi olan depremde ve ilçelerinde yaşanan büyük korku ve panik kameralara yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Şanlıurfa'da yaşanan büyük korku ve panik kameralara yansıdı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde evin tavanındaki avizeler sallanırken evde bulunanların ise dua edip tövbe ettikleri gözlendi. Bir diğer evde ise saksıların üzerinde bulunduğu masa beşik gibi sallanırken dışarıdan ise insanların korkuyla kaçışırken çığlık attıkları duyuldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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