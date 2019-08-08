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Depremi hisseden vatandaş restorandan panikle dışarıya koştu

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

08.08.2019 18:33 Depremi hisseden vatandaş restorandan panikle dışarıya koştu
Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Restorana giren bir vatandaşın depremi hissettiği an siparişi gelmeden koşarak dışarı çıktığı panik anları kameraya yansıdı.

Denizli'nin Baklan ilçesi merkezli saat 14.25'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depreme kimi vatandaşlar evinde kimi iş yerinde kimisi de sokakta yakalandı. Deprem nedeniyle sarsıntıyı hisseden bir vatandaşın restoranda hissettiği panik kameraya yansıdı. Görüntülerde yemek söyleyen bir kişinin sarsıntıyı hissettiği andan itibaren restorandan hızlı bir şekilde çıktığı görülüyor. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıyor. - DENİZLİ

Denizli, Baklan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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