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Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama

Kemal Sunal'ın doğduğu evin Elazığ ve Malatya'daki deprem felaketinde yıkıldığına dair çıkan haberler, merhum oyuncunun sevenlerini üzmüştü. Bu haberin ardından Sunal Ailesi, Gül Sunal imzasıyla yazılı açıklama yaptı.

03.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:00

'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, usta sanatçı Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddia edilmişti. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medyada yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

"KEMAL SUNAL İSTANBUL'DA DOĞDU"

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın Sunal Ailesi adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında "Elazığ depreminde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı" başlıklı gerçek dışı yer almaktadır.

Kemal Sunal, İstanbul'un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgisi bulunmamaktadır.

Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Sunal Ailesi adına

Gül Sunal"

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, usta sanatçı Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddia edilmişti. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bu iddiayı köşesine taşımıştı.

Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal SunalElazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı

Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama

Kemal Sunal, Gül Sunal, Deprem, Elazığ, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
GEMLİKSPOR:Tek sıkıntımızda Kemal Sunal ya bu günlerde.
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AYCAN:ammada abarttınız eski bir evi 41 can gitmiş siz ne diyosunuz ne kıymetliymiş antika ev
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REZİL:sanki cok ønemli dunya da sabanin evi yikilmis yikilmamis cok mu ønemli o kadar yarali ve ølen var iken sabanin evi haber oluyor dogru olsa ne olmasa ne sanki saban superman yada super gucleri olan birisi mi idi sonuc da film yapar idi bu da onu super gucleri olan adam ve evi olan insan yapmaz kisaca daha ønemli seyler var iken bir hafta ayni seyi haber yapmak sacmalik
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SALDIRAY ABİ:BİLİP BİLMEDEN ARAŞTIRMADAN MASABAŞI HABER BU KADAR OLUR.ORTALIK ASPARAGAS HABERDEN GEÇİLMEZ OLDU.
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MEMLEKETİM:Depremde 41 kisi ölmüs binlerce yarali siz hala ahir yikildimi yikilmadimi polimigine giriyorsunuz. Yikilsa ne olur yikilmasa ne olur.
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SAKARYALI HATUN:Büyük usta, huzurlar içinde uyu.
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