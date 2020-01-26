Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da 73 bina yıkıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin birbirini izlediği bölgede enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YIKILAN BİNA SAYISI

Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum canlı yayında yaptığı açıklamasında şunları söyledi: Elazığ merkez ve Sivrice'de 19 bina yıkık, 107 bina ağır hasarlı, 37 bina orta hasarlı, 171 bina az hasarlı. Malatya Doğanyol ve Pütürge'de 29'u metruk 54 bina yıkık, ağır hasarlı 418, orta hasarlı 4, bir de adliye hasarlı, az hasarlı 199 bina tespit edildi.

SABAH DEVAM EDECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yarın sabah itibarıyla binaların tespitlerini yapacağız" şeklinde konuştu.

AFAD'DAN SON AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısının 45'e yükseldiği aktarıldı.

Depremin ardından 1556 vatandaşın hastanelere başvurduğu bilgisinin verildiği açıklamada, bölgeye ulaştırılan 9 bin 545 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendiği belirtildi.

"BABA, EŞİ VE ÇOCUĞUNUN ÜSTÜNE KAPAKLANMIŞ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından çıkarılan 2.5 yaşındaki bebek ve kurtarma çalışmaları devam eden anneyle ilgili olarak "2,5 yaşındaki çocuğumuzun en yakın hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu iyi. Annesinin canlı olunduğu ama babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Annenin genel durumu iyi. Serum takılarak beslenme ve ilaç ihtiyaçları gerçekleştirildi. Baba göçük altındaki annenin ve çocuğunun üzerine kapaklandığı için hassas bir yöntemle anneyi kurtarma çalışması içindeler.

KURTARILMAYI BEKLEYEN KADIN İLE JANDARMA ARASINDAKİ DİYALOG DUYGULANDIRDI

Yaklaşık 23 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı bekleyen kadın ile jandarma personeli arasındaki diyalog duygulandırdı.

"DAHA DAYANAMIYORUM"

Jandarma personelinin, "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.

ANNE DE SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Enkaz altındaki anne Ayşe Yıldız da 27. saatin sonunda sağ olarak çıkarıldı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.