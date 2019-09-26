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Depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı

Ersan SAN / İSTANBUL DHAİstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı.

26.09.2019 16:48Depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı. Okulların tatil edilip servislerin yola çıkmasının da etkisiyle D - 100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre saat 16.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. TEM Otoyolu Ankara istikameti; Gaziosmanpaşa'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğun seyretti. D-100 Karayolu Ankara istikameti Bakırköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, ters yönde ise 15 Temmuz Köprüsünden Avcılar'a kadar trafik oldukça yoğun seyretti.

Görüntü Dökümü:
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-Trafikten görüntüler
-Havadan trafik görüntüleri



TEM Otoyolu, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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