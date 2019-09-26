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Depremin ardından İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle E-5'te akşam saatlerinde trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.

26.09.2019 19:20Depremin ardından İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle E-5'te akşam saatlerinde trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 51'lere ulaştı.

Silivri açıklarında saat 13.59'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem hayatı olumsuz etkiledi. Depremin ardından E-5'te trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Metrobüse ve metrolara binmek isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluştururken, trafik ise zaman zaman bazı noktalarda durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu ise yüzde 51 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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