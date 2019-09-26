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Depremin ardından okullar boşatıldı, fenalık geçiren öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Depremin ardından okullar boşatıldı, fenalık geçiren öğrenciler hastaneye kaldırıldıBURSA - İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Bursa'nın İnegöl ilçesinden de hissedildi.

26.09.2019 17:26
Depremin ardından okullar boşatıldı, fenalık geçiren öğrenciler hastaneye kaldırıldı
BURSA - İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Bursa'nın İnegöl ilçesinden de hissedildi. Deprem sebebiyle panikleyen bazı öğrenciler fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem İnegöl'de de hissedildi. İnegöl'de de deprem sonrası okullar boşaltılırken bazı öğrenciler deprem anında panikleyince fenalaştı. Baygınlık geçiren öğrenciler ambulans ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar da uzun süre sokaklarda bekleyerek depremin şokunu üzerinden atmaya çalıştı.
Depremin ardından okullar boşatıldı, fenalık geçiren öğrenciler hastaneye kaldırıldı

İstanbul, Silivri, İnegöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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