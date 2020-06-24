Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde geçtiğimiz günlerde art arda meydana gelen 10 depremin ardından Deniz Gölü'nde yüzlerce sazan balığı ölüsünün kıyıya vurması vatandaşları korkuttu.

Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
24.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:40
Kars'ın Kağızman ilçesinde geçtiğimiz günlerde art arda meydana gelen 10 depremin ardından Deniz Gölü'nde yüzlerce sazan balığı ölüsünün kıyıya vurması vatandaşları korkuttu.

Kağızman ilçesinde geçtiğimiz günlerde 4 saat içinde art arda meydana gelen 10 depremin ardından Çengilli köyü sınırları içindeki Deniz Gölü'nde çok sayıda sazan balığı ölerek kıyıya vurdu. Köylüler durumu İl Tarım ve İl Müdürlüğüne bildirirken, köylüler yaşanan balık ölümlerinin depremin hemen ardından meydana geldiğine dikkat çekti. Köylülerden Haluk Bingeöl, "Binlerce balık kıyıya vurmuş durumda, çok kötü bir koku var. 2-3 gün önce deprem olmuştu. Depremden etkilenmiş olabilirler. Gaz veya başka bir şeyden balıklar zehirlenmiş olabilir" dedi.

Deniz Gölü'nde ölen sazan balıklarının etrafa kötü bir koku yaydığı gözlenirken, yetkililerin ölen balıklardan ve sudan numune aldığı bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağızman, Kars, Güncel, Haber

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