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Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı (2)

DEPREM ANI MALATYA'DA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIElazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:20Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı (2)

DEPREM ANI MALATYA'DA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Elazığ'ın ilçesinde dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği 'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde, hasar meydana geldi. 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 226 kişinin yaralandığı Malatya'da yaşanan deprem anında vatandaşların kaçışmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan depremden sonra Malatya Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerimizi de güçlü bir şekilde etkilemiş, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız yaralanmış, bazı konut ve diğer yapılarda hasara neden olmuştur" denildi.

ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA BOŞALTILDI

Deprem nedeni ile Battalgazi'ye bağlı Uçbağlar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binada hasar oluştu. 3.0 ile 5.0 büyüklüğü arasında değişen artçı sarsıntılardan dolayı çatlayan bina, çökebileceği düşüncesiyle boşaltıldı. Binanın olduğu bölge yaya trafiğine kapatıldı.

Taha AYHAN/ MALATYA,



Malatya, Sivrice, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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