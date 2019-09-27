Depremin ertesi günü İstanbullular güne böyle uyandı

İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve sabaha kadar devam eden artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi.

PARKTA OTURMAYA DEVAM EDENLER VAR

Kimileri çadır kurarak içinde kalırken, kimileri ise battaniyelere sarılarak çimlerin üzerinde uyudu. Devriye gezen polis ekipleri ise sürekli olarak vatandaşlara anonslar yaparak, şüpheli kişileri bildirmelerini ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Geceyi parkta geçiren vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte uyandı. Battaniyelerini toplayan ailelerden bazıları eşyalarını evlerine götürürken, bazıları ise parkta oturmaya devam ediyor.

UYANMA ANLARI KAMERADA

Depremin ertesi günü parklarda uyanan vatandaşlar ise kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.