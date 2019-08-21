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Depremin evrensel kodu çözülüyor mu? Yeni sismolojik bulgular erken uyarıyı sağlayabilir mi?

Yeni bir araştırma büyük depremlerin büyük bir çoğunluğunun öncül küçük depremlerden kısa bir süre sonra geldiğini ortaya koydu.

21.08.2019 12:30 Depremin evrensel kodu çözülüyor mu? Yeni sismolojik bulgular erken uyarıyı sağlayabilir mi?
Büyük depremler bir anda mı geliyor yoksa onları hazırlayan ve öngörülebilir kılan bir değişim süreci var mı? Bilim dünyası şimdiye kadar bu soruya net bir cevap verememişti ancak yapılan yeni bir araştırma büyük depremlerin büyük bir çoğunluğunun öncül küçük depremlerden kısa bir süre sonra geldiğini ortaya koydu.

Yıllar içinde toplanan ve yapay zeka tarafından özdevimli öğrenme (machine learning) ile işlenen yeni veriler ışığında yayınlanan yeni bir çalışmaya göre küçük ölçekli öncül depremler ana depremden haftalar veya sadece günler önce depremin gerçekleşeceği bölgenin derinliklerinde varlık gösteriyor.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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