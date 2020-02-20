Haberler » Güncel » Depremin hasar verdiği okul, kontrollü olarak böyle yıkıldı - Haber

Depremin hasar verdiği okul, kontrollü olarak böyle yıkıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde depremin ağır hasar verdiği okul kontrollü olarak yıkıldı.

20.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:18Depremin hasar verdiği okul, kontrollü olarak böyle yıkıldı
'ın ilçesinde depremin ağır hasar verdiği okul kontrollü olarak yıkıldı. Okulun bir kısmının çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem merkez üssü Sivrice ile kent merkezi dışında bazı ilçeler de de ağır hasara yol açtı. Baskil ilçesinde de depremde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ağır hasar aldı. Ağır hasar alan okul dün itibariyle boşaltılıp, bugün kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. İş makinesiyle müdahale edilen okulun bir bölümü çöktü. Binanı çökmesiyle birlikte iş makinesi toz duman içerisinde kaldı.

Elazığ'da toplamda 17 okulun yıkımının yapılmasının planlandığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Deprem, Baskil, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:17:39