Haberler » Güncel » Depremin izleri fotoğraf karelerinde - Haber

Depremin izleri fotoğraf karelerinde

Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, felaketin 20. yılında o dönem yaşananları gözler önüne seriyor.

12.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:54Depremin izleri fotoğraf karelerinde
Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, felaketin 20. yılında o dönem yaşananları gözler önüne seriyor.
12 Kasım 1999 depreminin 20. yılında Anıtpark Meydanı'nda açılan sergide, merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın çektiği fotoğraf ve gazete kupürleri yer alıyor.
Serginin açılışı, gazetecinin oğulları Ali ve Arif Kıdıman ile vatandaşlar tarafından yapıldı.
Arif Kıdıman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının depremlerde çektiği fotoğrafların ve biriktirdiği gazete kupürlerinin her yıl sergilediğini söyledi.
Babasının ilk sergisini 12 Kasım 2000 yılında gerçekleştirildiğini aktaran Kıdıman, "Vefatına kadar hem 17 Ağustos hem de 12 Kasım tarihlerinde yaklaşık 30 sergi açtı. Amacı acıları tazelemek değil, geleceğe ışık tutmaktı. 23 Temmuz 2014'te vefat ettikten sonra bizler ailesi olarak 17 Ağustos 2014'ten beri bizler yapıyoruz." diye konuştu.
Sergiyi ziyarete gelenler fotoğraf karelerini ilgiyle inceledi.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:22 Tüketiciler Birliğinden "ekspertiz ücreti faturası" için suç duyurusu
17:22 Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunu
17:22 Gaziantep kahve önünde otururken çıkan çatışmada yaralandı
17:21 BEYOĞLU'NDA KAHVEHANECİYE SİLAHLI SALDIRI (3)
17:20 Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
16:33 MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:24:12