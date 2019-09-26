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İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremin ardından canlı yayında korku dolu anlar yaşandı

Star TV'de İnci Ertuğrul'un sunumuyla ekrana gelen Gerçeğin Peşinde programının canlı yayınında İstanbul'da meydana gelen depremin şiddeti kameraya yansıdı. İnci Ertuğrul canlı yayındaki sakin tavırları ve soğukkanlılığıyla izleyicilerin takdirini topladı.

26.09.2019 19:54

Gerçeğin Peşinde, İnci Ertuğrul, Silivri, Magazin, Güncel


YORUMLAR(7)
GOBEÇKIRANLI:sakin olun derken bile kendisi panikliyor haha
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Bu kadın hakikaten başka hem tam bir hanımefendi hemde iyi bir sunucu
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EKRANDA BELİREN KIRMIZI HAÇ:Sunucunun sol tarafında ekranının altında beliren kırmızı haç insanları sakinleştirmeye önemli ölçüde faydalı oldu.
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ELEKTRO:ne sakın olacak yılacak halamı sakın olun barı saklanın
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İNCİ ERTUĞRUL:harika yönetmiş durumu. sakinlik en önemlisi kesinlikle
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SAKİNMİ:Dışarı yönlendirmeliydi. Ya birisinin kafasına birşey düşseydi?!?!
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CASAB:deprem olduğu anda sen dışarı yönlenırsin inşallahta binaların en güvensiz yeri mevdivenlerde geberirsin
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