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Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem sonrası ilçeden ilk görüntüler geldi. Gelen ilk görüntülerde halkın panikle kendisini dışarı attığı görülüyor.

22.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, , Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

AFAD: CAN KAYBI VE YARALI YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Şu anda can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

İKİ ARTÇI SARSINTI

Bu depremden 3 dakika sonra Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde, 16 dakika sonra ise yine Akhisar'da 3,8 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı yaşandı.

NTV canlı yayınına bağlanan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutulu, "Şehir merkezinde henüz hasar tespiti gelmedi. Musalar köyünde oldu, oraya ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem sonrası ilçeden ilk görüntüler geldi. Gelen ilk görüntülerde halkın panikle kendisini dışarı attığı görülüyor.

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Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi

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