Haberler » Güncel » Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (4) - Haber

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (4)

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.01.2020 01:09 | Son Güncelleme: 23.01.2020 01:11
'nın ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.
Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.
Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (4)

Akhisar, Deprem, Manisa, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:01  Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (17) (KIRKAĞAÇ)
02:01  Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla yaraladı
02:00  ÜSKÜDAR'DA AİLESİYLE TARTIŞAN KİŞİ HAVAYA ATEŞ AÇTI
01:58  Manisa'da deprem nedeniyle evlerini boşaltan vatandaşlar, parklarda ateş yaktı
01:55  Deprem anı Oto aksesuarcıyla restoranın güvenlik kamerasında
23.01.2020 02:11:47