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Depremin minik kahramanlarına Sultangazi Belediyesi'nden ödül

İstanbul'da meydana gelen depremde Sultangazi'deki bir okulda 2 minik öğrenci, bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek onu, okuldan çıkarmıştı.

12.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:24Depremin minik kahramanlarına Sultangazi Belediyesi'nden ödül
'da meydana gelen depremde 'deki bir okulda 2 minik öğrenci, bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek onu, okuldan çıkarmıştı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da minik öğrencileri ziyaret ederek bilgisayar ve forma hediye etti.

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Sultangazi Yunus Emre İlkokulu'nda bulunan iki minik öğrenci, deprem anında bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan dışarıya çıkarmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki minik öğrencinin engelli arkadaşlarının kollarına girerek dışarı çıkardığı görülmüştü. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da '13 Kasım Dünya İyilik Günü' dolayısıyla da minik öğrencileri okullarında ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu.

Bilgisayar ve forma hediyesi

Minik öğrencileri okullarında ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, öğrencilere bilgisayar ve Galatasaray forması hediye etti. Hediye takdimi sonrası minik öğrenciler de Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a çiçek takdim etti.

Hediye takdimi sonrası açıklama yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Minik öğrencilerimiz deprem anında birbirlerine karşı dayanışmayı o gün en kötü koşulda bile gösterdi. İyi zamanlarda her zaman dostunuz, kardeşiniz, arkadaşınız olabilir ama asıl olan zor zamanlarınızda yanınızda bulabilmektir. Bir arada olmanın gücünü deprem günü hissettirdiler. Engelsiz olan bir kardeşimizi o gün kollarına girerek merdivenlerden aşağıya kadar indirdiler. 'Dünya İyilik Günü' münasebetiyle bu önemi de belirtelim. İyiliklerin her zaman daim olması lazım. Daim olduğu müddetçe bu dayanışma her zaman güçlü olur. Arkadaşlıklar, dostluklar güçlü olur. İyiliğin hiçbir zaman karşılığı olmaz. Sadece küçük bir şıklık olsun diye söz vermiştik. Küçük kardeşlerimize birer bilgisayar hediye ettik. Bugün o bilgisayarları getirmiş olduk" dedi. - İSTANBUL

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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