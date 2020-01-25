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Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice İlçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetiyle yollarda metrelerce uzunluğunda derin çatlaklar oluştu.

25.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:22

'ın İlçesi'nde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yarattığı tahribatlar günün ilk ışıklarında açığa çıktı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede vatandaşlar halen evlerine giremiyor. Onlarca evin yıkıldığı depremde yollar da zarar gördü.

YUVARLANAN KAYALAR YOLLARI KAPATTI

Sivrice köylerine giden yollarda asfalt yolda metrelerce uzunluğunda derin çatlaklar oluşurken, yamaçtan yuvarlanan kayalar yolu kapattı.

KÖY YOLLARINDA DERİN ÇATLAKLAR VAR

Ulaşımın zorlaştığı köylerde yollarda meydana gelen çatlaklar, artçı sarsıntılarla daha da büyüyor. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönerken, artçı sarsıntılarla kayaların ve toprağın kayması ise korku dolu anlara yol açıyor.

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Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu

Sivrice, Elazığ, Güncel


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