Depremin simgesi "Erkan Bebek" üniversite hayalini gerçekleştirmek istiyor

Marmara Depremi'nin ardından İzmit'i ziyaret eden eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla dünyanın "Erkan Bebek " olarak tanıdığı Erkan Işık, yurt dışında yabancı dil öğrenip hayalini kurduğu üniversiteyi kazanmayı hedefliyor.Hacı ve Şennur Işık çiftinin 4 çocuğundan biri olan Erkan Işık (20), bu yıl üniversite sınavlarında istediği bölüme yerleşemeyince gelecek yıl hayalini kurduğu üniversiteyi kazanabilmek için yeniden hazırlıklara başladı.Boş zamanlarında çiğ köfte salonu işleten babasına yardımcı olan Işık, yurt dışında yabancı dil öğrenmek ve üniversite eğitimi için destek istiyor.Marmara Depremi'nin simge bebeği olan Erkan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evleri depremde hasar gördüğü için İzmit'teki Doğu Kışla Çadır Kenti'nde kaldıkları sırada eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ziyarete geldiğinin anlatıldığını söyledi.O zaman 6 aylık olduğunu belirten Işık, kendisini kucağına alıp seven Clinton'ın burnunu sıktığını 6-7 yaşlarında ailesinden öğrendiğini ve o anın görüntülerini izlediğini ifade etti."Sadece Kadir Has sözünde durdu"Bu sene üniversite sınavlarına girdiğini ancak babasının yanında çalıştığı için sınavlara yeterince hazırlanamadığını dile getiren Işık, gelecek yıl daha iyi hazırlanıp daha iyi bir bölüm kazanmak istediğini söyledi.Babasına çiğ köfte salonunda yardımcı olduğunu, boş zamanlarında kütüphaneye giderek ders çalıştığını anlatan Işık, "İlkokul ve kolej eğitimim boyunca Kadir Has Vakfının burslarıyla okudum. Şu ana kadar çok söz veren oldu ama sadece Kadir Has sözünde durdu. Yaşadığı sürece yardım etti. Allah rahmet etsin. Rahmetli olduktan sonra da vakıf müdürü her zaman aradı, halimi hatırımı sordu." diye konuştu."Şöhretin hayatıma pek olumlu katkısı olmadı"Işık, hatırlamasa da bebekliği ve küçüklüğünde çok tanınan, popüler biri olduğunu ailesinden dinlediğini ve gazetelerden okuduğunu belirterek, bu sayede tanıştığı insanlar, ünlüler, diplomatlar, iş insanları bulunduğunu, televizyon kanallarına konuk olduğunu söyledi.Herkesten ilgi gördüğünü belirten Erkan Işık, "O yıllarda tanınmış insanlar da benim üzerimden reklamlarını yaptı, birçok sözler verdiler ama hiçbirini yerine getirmediler. Ben bir şey istemeden, Clinton'un olduğu bir ortamda o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bize ev sözü vermişti fakat aradan 6-7 yıl geçti, konu kapandı." dedi.Dört kardeş olduklarını, babasının çiğ köfte salonu dışında gelirinin olmadığına işaret eden Işık, "Üniversite eğitimimle birlikte yurt dışında yabancı dil öğrenmek istiyorum ancak bu hayalimi gerçekleştirmem çok zor. Kadir Has Üniversitesinde tam burslu okumak istiyorum. Bu konuda beni aradılar, görüşmelerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu."Clinton'a çiğ köfte ikram etmek istiyorum"Bill Clinton ile İstanbul'da bir açılışta ve bir de Çırağan Sarayı'nda görüştüğünü, doğum gününde ve sünnet düğününde kendisine hediyeler gönderdiğini anlatan Işık, daha önce mektuplaştıklarını, uzun zamandır haberleşemediklerini belirtti.Clinton ile Türkiye'ye geldiğinde görüşmek istediğini ifade eden Işık, "Clinton ile tanışıklığımız 20 yıl oldu. Uzun zamandır görüşmedik. Dükkanımıza gelmesini ve kendisine çiğ köfte ikram etmeyi istiyorum. Bir tadına baksın, beğeneceğinden şüphem yok. Onu takip ediyorum, yaptığı çalışmaları biliyorum." şeklinde konuştu."Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istiyorum"Üniversiteye en iyi şekilde hazırlanmak için kitaba ihtiyacı olduğunu, yabancı dil öğrenmek için yurt dışına gitmek istediğini belirten Erkan Işık, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere eğitim konusunda öncülük ediyor, önünü açıyor. Bundan ben de yararlanmak isterim. Alacağım eğitimle ülkeme katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.