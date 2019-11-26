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Depremin vurduğu Arnavutluk'a yardımlar gelmeye başladı

Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından komşu ülkelerden yardımlar gelmeye başladı.

26.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:32Depremin vurduğu Arnavutluk'a yardımlar gelmeye başladı
'ta meydana gelen depremin ardından komşu ülkelerden yardımlar gelmeye başladı.

Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından komşu ülkelerden de yardım eli uzandı. Avrupa Birliği ve ABD'nin yardıma hazır olduklarını ifade eden Başbakan Edi Rama, Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Edi Rama, "Arnavutluk'un tüm dostları hızla harekete geçiyor. Başbakan Conte, Başbakan Mitzotakis özel uçak gönderdi. Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardıma hazır olduklarını ifade etti" dedi. Görüntülerde bir yardım uçağının ülkeye ulaştığı görülüyor. - TİRAN

Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Edi Rama, Güncel

Kaynak: İHA

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