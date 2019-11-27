Haberler » Güncel » - Depremin vurduğu Arnavutluk'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi - Haber

- Depremin vurduğu Arnavutluk'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi

- Depremin vurduğu Arnavutluk'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildiTİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından ölü sayısı artarken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

27.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:57- Depremin vurduğu Arnavutluk'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi
- Depremin vurduğu 'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi
TİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından ölü sayısı artarken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'den de çok sayıda yardımın ulaştığı Durres (Duraç) bölgesinde halk çadırlarda kalıyor. Ülkede 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi.
Dün sabaha karşı başkent Tirran'a 30 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından çok sayıda kişi enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısı son bilgilere göre 26'yı buldu. Ordu, polis, sağlık ve tüm kurumlar ülkede seferber oldu. Bir aylık olağanüstü hal ilan edilen bölgeye, Türkiye'den AFAD, UMKE, Kızılay, MİRESİA (İyilik Vakfı) ve HAK İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekipleri de gitti. Resmi kurumlar tatil edilirken, hasarın büyük olduğu binalara girilmiyor. Asker ve polis olay yerlerine şerit çekerken, çadırlarda kalan vatandaşlar için belediye ekipleri tarafından ekmek dağıtılıyor. Birçok vatandaşın da araçlarda kaldığı görüldü.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, çadırların bulunduğu alanı dolaşarak depremzedelerle konuştu.

Arnavutluk, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:04 Başkan Dinçer üniversite öğrencilerinin "Kariyer Sohbetleri"ne konuk oldu
17:04 Muş'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
17:03 Muş'un Varto ilçesine kar yağmaya başladı
17:03 Kastamonu Entegre, "KEAS Talks" ile kurum içi girişimciliği destekliyor
17:03 Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
14:24 NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 17:05:00