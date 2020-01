Depremin vurduğu Elazığ'da, çocukların çadır kentlerde yaşamı

Depremin vurduğu Elazığ 'da yaralar sarılmaya devam ederken, kurulan çadır kentlerde de yaşam sürüyor. Çadırda kalan ailelerin çocukları da oyunlar oynayarak günlerini geçirmeye çalışıyor.Geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya 'da 41 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Deprem nedeniyle bazı evler çöktü, bir çok ev ise hasar gördü. Hasar gören evlerinde kalamayan aileler için kent genelinde kurulan çadır kentlerle birlikte 10 bin çadırlık geçici barınma alanları oluşturuldu. İlk andan itibaren kurulan çadır kentlere yerleştirilen aileler için kalıcı barınma yerleri yapılması için hızlı bir şekilde çalışma başlatıldı.Çadırda çocukların yaşamıHer türlü imkanın sağlanmaya başladığı çadır kentlerde, ailelere 3 öğün yemek verilirken, çocuklar için de her türlü ihtiyaç düşünülüyor. Kültür Park'ta AFAD ve Kızılay tarafından kurulan Çadırkentte çocuklar, hem yeni arkadaşlar ediniyor, hemde parklar ve dağıtılan oyuncaklarla oynayarak günlerini geçiriyor.Öteyandan emniyet ekipleri de her türlü güvenlik tedbirini de alarak ailelere yardımcı oluyor. Kentte bulunan Suriyeli aileler ise bir arada olmaları için Ataşehir Mahallesi'nde kurulan çadır kentlere taşındı."Çocuklar korktular"Zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalıştıklarını aktaran depremzedelerden İlhami Mızrak, "Hava soğuk oluyor. Eve giremiyoruz. Çocuklar korkmuşlar. Onları eve sokamıyorum bizde çocuklar ile burada kalıyoruz. Evimizde çatlaklar mevcut korkudan gidemiyoruz" dedi.Çocuklar çadır kentte ne ararsa buluyorEvlerinde çatlaklar olduğu için aileleriyle birlikte kalan çocuklar, çadır kentte yaşamayı sürdürdüklerini ancak ne ararlarsa bulduklarını aktardı.Evlerinin depremde zarar gördüğünü dile getiren çocuklardan Yusuf Emir "Çok şükür yaşıyoruz. Meyve suyu aldık. Ne arasak onu buluyoruz"diye konuştu.Edindiği arkadaşlarla oyun oynayan çocuklar dan Ali Can ise,"Evimiz çatlak giremiyoruz. Babam akrabalarımızdan yardım istedi. Bizde onların gelmesini bekliyoruz. Evimiz çatlak olduğu için korkuyorum. Giremiyorum"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ