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Depremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, deprem nedeniyle kent genelinde hiçbir aboneden 3 ay süreyle su ücreti alınmayacağını bildirdi. Başkan Şerifoğulları, elektrik ve doğal gaz şirketinden de böyle bir karar görmek istediklerini sözlerine ekledi.

21.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:12

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da önemli bir açıklamada bulundu. Başkan Şerifoğulları, deprem tarihinden itibaren 3 ay süreyle hiçbir aboneden su tüketim bedeli alınmayacağını söyledi.

"BELEDİYE'YE MALİYETİ 15 MİLYON TL"

Mart ayı içinde belediye meclisinde karar alacaklarını aktaran Başkan Şerifoğulları, "Depremin olduğu 24 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süresince abonelerimizden su tüketim bedeli almayacağız. Sosyal belediyecilik ilkemizle vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya katkı sağlayacak bu müjdeyi hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerimiz de bu imkandan yararlanacaklar. 3 aylık su tüketim bedelinin Elazığ Belediyesi'ne toplam maliyeti 15 milyon TL'dir. Ama vatandaşımızın canı sağ olsun. Biz elimizden geleni yapacağız"dedi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI

Elektrik, doğal gaz şirketi AKSA'dan da bu güzelliği, bu yardımı görmek istediklerini beklediklerini belirten Şerifoğulları, kendilerinin vatandaşlardan aldığı desteğin onlara hizmet olarak geri dönmeye devam edeceğini kaydetti.

Depremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu

Edibe Şahin, Deprem, Elazığ, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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