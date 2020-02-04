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Depremin vurduğu Elazığ'da yıkımlar sürüyor, caminin minaresi böyle devrildi

Elazığ'ı vuran 6.8'lik depremin ardından başlatılan yıkım çalışmaları 25 noktada sürüyor.

04.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:17Depremin vurduğu Elazığ'da yıkımlar sürüyor, caminin minaresi böyle devrildi
'ı vuran 6.8'lik depremin ardından başlatılan yıkım çalışmaları 25 noktada sürüyor. Kent genelinde şu ana kadar 196 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, ilçesinde de hasar gören bir cami ve minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde birçok yapı ağır hasar gördü. Ağır hasarlı olan binalar içerisinde acil yıkılması gereken 323 bina için çalışmalar başlatıldı. Şu ana kadar 196 yapının yıkıldığı kentte 25 ayrı noktada da yıkım çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde sürüyor. Bugün depremin merkez üssü Sivrice'de bulunan caminin minaresi de kontrollü olarak yıkıldı. Minarenin yıkılma anı kameraya yansıdı. Kent merkezinde de belirlenen noktalardaki acil yıkım kararı verilen yapılan tek tek yıkılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı bin kişilik ekiple yapılan çalışmada kent genelinde yüzde 80 seviyesi üzerinde yapılan taramada 4 bin 13 ağır, bin 682 ise orta hasarlı binanın tespit edildiği bildirildi.

Büyük bir felaket yaşadıklarını aktaran vatandaşlardan Yunus Kılıç,"Deprem Türkiye'nin bir gerçeği ve bu gerçeğe de ivedilikle alışmak yerine çözüm üretme noktasında adımlar atılacağına inanıyoruz. Türkiye, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremle bir kere daha kenetlenmeyi başardı ve bir arada acıların üstesinden gelebilme kültürünü millet olarak durma sergimizi göstermiş olduk" dedi.

Petek sitesinde evinin olduğunu 24 Ocak depreminde yıkıldığını ifade eden Mehmet Ali Dağ, mağdur olduklarını ancak devletin kendilerine sahip çıktığını aktardı. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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