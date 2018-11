Depremin Vurduğu Irak'ta Can Kaybı Yaşanmadı

25 Kasım 2018 Pazar 21:38



İran- Irak sınırında meydana gelen 6,4'lük depremin ardından Irak'ta can kaybının olmadığı açıklandı.Irak Sivil Savunma Müdürlüğü'nden bu akşam İran - Irak sınırı yakınlarında bir meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Başta başkent Bağdat olmak üzere Irak genelinde hissedilen depremin ardından açıklama yapan Müdürlük, başkent Bağdat, Babil, Süleymaniye Kerkük ve Vasıt kentlerinde hissedilen depremin şimdiye herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını bildirdi. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz, başkent Bağdat'ta her türlü acil duruma hazırdır" ifadesini kullandı. - ERBİL