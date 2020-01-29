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Depremin vurduğu köye hayvan desteği

Depremin vurduğu köye hayvan desteğiErkan BAY/SİVRİCE (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, evlerin büyük bir bölümünün yıkıldığı Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünün sakinlerine Tarım ve Orman Bakanı Dr.

29.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:55
Depremin vurduğu köye hayvan desteği
Erkan BAY/SİVRİCE ( ), (DHA)- ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, evlerin büyük bir bölümünün yıkıldığı ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünün sakinlerine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı doğrultusunda 20 büyükbaş ve 60 küçükbaş hayvan verildi.
Cuma akşamı meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı 40 haneli Çevrimtaş köyündeki kerpiç evler ve ahırların tamamına yakını yıkıldı. Köylülerden bazılarının hayvanları da depremde telef oldu. Köylüler, kurulan çadırlarda yaşamaya başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile köylülere, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nce 20 büyükbaş, 60 küçükbaş hayvan ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 ton kaba yem ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tedarik edilen kesif yemleri dağıtıldı.
Köyde, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Depremin vurduğu köye hayvan desteği

Bekir Pakdemirli, Sivrice, Elazığ, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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