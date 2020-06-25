Depremin vurduğu mahallelerde hasar tespit çalışması

Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler çalışmaya başladı.

Depremin vurduğu mahallelerde hasar tespit çalışması
25.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:14
Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler çalışmaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03'te Van'ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti. Depremin ardından AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri de depremin yaşandığı mahallelerde hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek oluyor. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Deprem, Saray, AFAD, Van, 3. Sayfa, Haber

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