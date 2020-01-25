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Depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye, yardım malzemesi gönderildi.

25.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:16
Büyükşehir Belediyesince, 'da meydana gelen depremin ardından bölgeye, yardım malzemesi gönderildi.
Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki aşevi önünde bir tıra yüklenen gıda ile bin battaniyeden oluşan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Ayrıca 3 sosyal hizmetler uzmanı ile 21 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi de bölgeye yönlendirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Güven Ulutekin, bölgeye mobil aşevi gönderdiklerini, ihtiyaç listesine göre yardımlara devam edeceklerini bildirdi.
Depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği

Antalya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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