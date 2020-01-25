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Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya üzerinden depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

25.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:33Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya üzerinden depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

'da, dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " 24/01/2020 tarihinde Elazığ ilimizde ve çevre illerde meydana gelen ve birçok vatandaşımızın maalesef ölümü ve yaralanmalarına neden olan müessif deprem olayı nedeniyle, bugün bazı sosyal medya platformlarında yaşanan deprem olgusu üzerinden bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı aşağılayan, ayrıştıran, ötekileştiren ve ayrımcılığa tabi tutan provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiş olup suç unsuru içeren bu tür paylaşımları yapanlar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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