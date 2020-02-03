Depremler gayrimenkul piyasasını etkiliyor

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan "Deprem öldürmez bina öldürür örneğini son Elazığ depreminde de gördük. Depremler sonrasında özellikle yeni yapılara olan taleplerde artış yaşanıyor. Hatta birçok bölgede yeni dairelerde kiralık kalmadı.

Ayrıca özellikle düşük m2 yeni inşaa edilmiş konutlarda da artık fazla stok kalmadı diyebiliriz. Elde kalan konutlar yüksek oda ve alana sahip konutlar" dedi.

İnşaat Yeniden Canlanmalı

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan yaptığı açıklamada "Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 57 azaldı. Kira fiyatlarına ve özellikle son dönemde satılık konut fiyatlarında artışlar önemli oranda da hissedilmeye başladı. Özellikle deprem sonrası son dönemde yapılan konutlara olan artışlar ile fiyatların son çeyrekte yüzde 20'ye yakın artışlar gösterdiğini görüyoruz. İnşaat sektörü özellikle kentsel dönüş ile tekrar canlandırılmalı" dedi.

Riskli Tapu Tespiti Yaptırabilirler

Akdoğan "Tüketicilerimiz bina güvenlikleri için yapılarının riskli olup olmadığının tespitini yaptırabilirler. Önemsemeyerek deprem gerçeğini unutamayız. Bu konularda da özellikle yetki belgesine sahip, profesyonel emlak danışmanlarından destek ve bilgi alabilirler. DASK ana sayfasından oturdukları bölgelerin deprem riskini görebilirler. Türkiye'nin deprem gerçeğini unutmayalım ve depremle yaşamayı öğrenelim" dedi.