Depremlerden etkilenen 9 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremlerden etkilenen 9 ildeki 222 bin binada hasar tespit çalışmasını tamamladı.
15.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:50
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremlerden etkilenen 9 ildeki 222 bin binada hasar tespit çalışmasını tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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