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Depremlerden etkilenen 9 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremlerden etkilenen 9 ildeki 222 bin binada hasar tespit çalışmasını tamamladı.

15.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:50
Depremlerden etkilenen 9 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremlerden etkilenen 9 ildeki 222 bin binada hasar tespit çalışmasını tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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