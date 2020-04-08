Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Depremzede aileler konteynerlere yerleştiriliyor

Van'ın Başkale ilçesindeki depremzedeler için konteyner kurulum ve ailelerin yerleştirilmesi devam ediyor.

08.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:15
Depremzede aileler konteynerlere yerleştiriliyor
Van 'ın Başkale ilçesindeki depremzedeler için konteyner kurulum ve ailelerin yerleştirilmesi devam ediyor.

Merkezi İran 'ın Khoy kenti olan 23 Şubat'taki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Başkale ilçesinin 6 kırsal mahallesinde yıkım yaşanmıştı. Depremzedelere kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde konteyner kurulumu devam ediyor. Elektrik, su, kanalizasyon başta olmak üzere tüm alt yapı çalışmaları tamamlanan konteynerlere aileler de yerleştiriliyor.

Güvendik Mahalle Muhtarı Remzi Demir, mahallede yaşayan tüm vatandaşlar adına kendilerine yapılan yardımlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. İyi ki biz Türk vatandaşıyız. Biz yapılan her şeyden dolayı çok memnunuz. Allah razı olsun, bize el uzattılar. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmadır. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Depremde evleri yıkılan ve ağır hasar oluşan 2 bin 45 aileye toplamda 2 milyon 45 bin TL nakdi yardım yapıldı. Ayrıca, depremden dolayı hayvanları telef olan 107 çiftçiye de toplamda 2 milyon 151 bin 750 TL ödeme yapılmıştı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Başkale, İran, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Depremzede aileler konteynerlere yerleştiriliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:54: Yol denetiminde kamyonet çarpan sağlık görevlisi yaralandı - Haber 13:54: İstanbul'da kaçak üretilen 73 bin 100 tıbbi maskeye el konuldu - Haber 13:54: Eflani'de 476 kişiye 381 bin lira ödeme yapıldı - Haber 13:54: AK Parti Burdur İl Başkanlığından maske dağıtımı - Haber 13:54: Antalya'da koronavirüsü yenen 83 yaşındaki kadının diğer oğlu da hayatını kaybetti - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı - Haber