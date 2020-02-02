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Depremzede çadırlarına Jandarma Kadın Astsubay eli

Malatya'da depremden evleri hasarlı olanlara Jandarma Kadın Astsubay eli ile çadırlar kuruldu.

02.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:39Depremzede çadırlarına Jandarma Kadın Astsubay eli
'da depremden evleri hasarlı olanlara Kadın Astsubay eli ile çadırlar kuruldu.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında zarar gören Kale, Pütürge ve Doğanyol İlçelerinde vatandaşlara yardım faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Yardım kapsamında, Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Kadın Astsubaylar depremden etkilenen Kale İlçesinde Çadır Kurma Faaliyetine iştirak etti. Sadece Kadın Astsubaylardan oluşan ekiple çadırlar kurularak olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlara destek verildi. Evsiz kalan vatandaşlara destek sağlamak maksadıyla erzak, ısıtıcı, battaniye, yatak ve ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet dağıtıldı.

Kadın dayanışması örneği sergileyerek, Jandarma Kadın Astsubaylar deprem bölgesinde zarar gören kadın ve çocuklara destek olunup, ziyaretlerde bulunuldu. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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