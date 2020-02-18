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Depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi

Elazığ'daki depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirildi.

18.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:12Depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi
'daki depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirildi.
Gençlik ve İl Müdürlüğü koordinasyonuyla 37 kişiden oluşan uzman ekip tarafından Elazığ'da depremden etkilenen ve aileleriyle çadırda kalan çocuklara yönelik "yalnız değilsiniz, birlikte güçlüyüz" temasıyla sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.
Depremden etkilenen çocukların motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan etkinliklerde, palyaço gösterisi ve yüz boyama yapıldı, tiyatro oyunu sahnelendi.
Etkinliklerin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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