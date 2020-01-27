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Depremzede çocuklara takılarını gönderdi

Tokatlı işitme engelli Fatma Şura Koç, depremzede çocuklar mutlu olsun diye takıları ve kırtasiye malzemelerini Elazığ'a gönderdi.

27.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:47Depremzede çocuklara takılarını gönderdi
Tokatlı işitme engelli Fatma Şura Koç, depremzede çocuklar mutlu olsun diye takıları ve kırtasiye malzemelerini 'a gönderdi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ta da başlatılan yardım kapmayasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanında yardımların toplandığı çadıra vatandaşlar battaniye, ısıtıcı, giyiş ve kuru gıda getirerek yardımında bulundu. Yardım kampanyasına destek veren 16 yaşındaki işitme engelli Fatma Şura Koç'un hediyesi ise görenleri duygulandırdı. Kırtasiye malzemelerinin yanı sıra takı malzemelerini bir koliye koyan Koç, not kağıdına "Benden size hatıra, sizi çok seviyorum" yazarak Elazığ'a gönderilmek üzere ekiplere teslim etti. Koç'un ayrıca deprem sonrasında hissettiklerini kağıda yansıttığı resminde üşüyen çocuklar, ağlayan yaşlı adam, Kızılay çadırı, yıkıntılar arasında yardım bekleyen kişiyi bulan köpek yer aldı. - TOKAT

Elazığ, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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