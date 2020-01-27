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Depremzede çocukların yüzleri oyuncaklarla gülecek

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen çocukların yüzleri, Sinop'tan gönderilen bir tır oyuncakla gülecek.

27.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:44Depremzede çocukların yüzleri oyuncaklarla gülecek
ve 'da meydana gelen depremden etkilenen çocukların yüzleri, 'tan gönderilen bir tır oyuncakla gülecek.
Kentte bir süre önce Türk-Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan Polesie firması, depremin ardından bölgede yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için çalışma başlattı.

Fabrikada üretilen oyuncakların bölgedeki çocuklara ulaştırılması için Valilik ve AFAD ile ortak çalışma yapan fabrika görevlilerince hazırlanan bir tır dolusu oyuncak, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Firmadan yapılan açıklamada, deprem bölgesine oyuncakların yanı sıra yaşam malzemelerinin de gönderildiği belirtilerek, "Yaşamlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Malatya, Elazığ, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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