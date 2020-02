Depremzede çocukların yüzünü Karagöz ve Hacivat güldürdü

HALİL İBRAHİM SİNCAR/SUAT ÖZTÜRK - Depremden etkilenen çocukların yüzü, gölge oyunları, palyaço gösterileri, çeşitli oyunlar ve etkinliklerle gülüyor.Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören ailelerin bir bölümü barınma merkezi olarak belirlenen Yakup Kılıç Spor Salonuna yerleştirildi.Deprem bölgesinde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, gün boyu spor salonunda aileleriyle kalan çocukların yaşadıkları korkuyu atlatabilmesi için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.Bu kapsamda devletin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişiler de bu faaliyetlere katkı sunuyor.Çocukların, gölge oyunları, palyaço gösterileri, çeşitli oyunlar ve etkinliklerle eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor."Mutlu olmamızı sağlıyorlar"Çocuklardan Muhammet Furkan, AA muhabirine, deprem nedeniyle ailesiyle spor salonunda kaldıklarını, gün boyu burada vakit geçirdiklerini söyledi.Burada çeşitli etkinler ve oyunlarla stres attıklarını ifade eden Furkan, "Burada bize etkinlikler yapıyorlar, oyun oynatıyorlar. Hacivat Karagöz oyunu oynandı, mutlu olduk." dedi.Sude Ceylan da depremde evlerinin çok hasar gördüğünü, bu nedenle evlerine giremediklerini belirtti.Yerleştikleri salonun kendileri için bir oyun alanı olduğunu anlatan Ceylan, "Benden daha küçük çocuklar da var. Burada biz üzülmeyelim, depremi unutalım diye etkinlikler yaptırıyorlar. Çok güzel oyunlar oynatıyorlar. Bize oyuncak da dağıtıyorlar. Bütün çocukları eğlendiriyorlar. Hacivat Karagöz oyununu çok güzel buldum, ilk defa izliyorum. Bu nedenle de olsa görme imkanım oldu." diye konuştu.Mahir Arslan da kendilerine destek sunan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Burada bizler için çok güzel etkinlikler yapılıyor. Bizlerin bir nebze de olsun mutlu olmamızı sağlıyorlar. Bu çok güzel bir aktivite." ifadelerini kullandı.Çocuklar için düzenlenen etkinliklerden aileler de memnuniyet duyuyor.5 torunu ile salonda kalan Kemal Taş, desteklerin yüzleri güldürdüğünü, bunun yanı sıra çocukların da unutulmamasının önemli olduğunu aktardı.Taş, devlete ve tüm hayırseverlere teşekkür eden Taş, "Burada onlara sağlanan imkanlarla depremin stresini atıyorlar. Çocuklar çok moral buluyor. Bu çocukları eğlendirdikleri için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu."Çocukların yüzlerindeki mutluluk her şeye değiyor"Mersin'den gelerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Hacivat Karagöz oyunu sergileyen Yahya Değirmenci, çocukların yüzünü güldürmek istediğini belirtti.Depremzedelere her türlü yardımın geldiğini dile getiren Değirmenci, çocukların eğlenceli vakit geçirmesi, yaşadığı korkuyu atlatabilmesi sürecine katkı sunmak istediğini aktardı."Çocukların yüzlerindeki mutluluk her şeye değiyor." diyen Değirmenci, 3 günde yaklaşık 500 çocuğa ulaştığını aktardı.Değirmenci, çadırların bulunduğu bölge ile spor salonunda akşam ile günün belli saatlerinde bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:"Burada çocukların psikolojisi çok önemli. Onların biraz olsun bu tramvayı atlatabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu aktivitelerle bu etkileri biraz olsun azaltabilirsek bu bizim için en büyük mutluluk."