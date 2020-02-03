Haberler » Güncel » Depremzede Hira Nur'a polislerden moral ziyareti - Haber

Depremzede Hira Nur'a polislerden moral ziyareti

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde sobadaki sıcak suyun üzerine devrilmesi sonucu vücudunda 3. derece yanık oluşan minik Hira Nur'u polisler ziyaret etti.

03.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:39Depremzede Hira Nur'a polislerden moral ziyareti
'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde sobadaki sıcak suyun üzerine devrilmesi sonucu vücudunda 3. derece yanık oluşan minik Hira Nur'u polisler ziyaret etti.

beldesine bağlı Güntaşı köyünde ikamet eden Barış ve Elif Bulut çifti, 2 çocuğuyla 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depreme evlerinde yakalandı. sırasında sobanın devrilmesi üzerine üstünde bulunan sıcak su 4 yaşındaki Hira Nur ile kardeşi 2 yaşındaki Ömer'in üzerine döküldü. Kardeşlerden Hira Nur'da 3'üncü derece, Ömer'de ise hafif yanık oluştu. Ayaklarında his kaybı bulunan ve bir ameliyat geçiren Hira Nur'un ise tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.Hastaneye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesine bağlı polisler giderek küçük Hira Nur'u ziyaret etti. Ziyarette Hira Nur ile yakından ilgilenen polisler, ona hem hediye hemde moral verdi. - ELAZIĞ

Mollakendi, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 17:50:39