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Depremzede kadın, yardım dağıtan kadın Türk subayına sarılıp ağladı

Kosova'da görev yapan Türk askeri, Arnavutluk'ta birkaç gün önce meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde evsiz kalan depremzedelere kıyafet ve battaniye yardımında bulundu.

02.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:18Depremzede kadın, yardım dağıtan kadın Türk subayına sarılıp ağladı

'da görev yapan Türk askeri, 'ta birkaç gün önce meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde evsiz kalan depremzedelere kıyafet ve battaniye yardımında bulundu. Türk askerinin yardımı karşısında bazı depremzedeler gözyaşlarını tutamadı.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri, Arnavutluk'tan Kosova'ya getirilen 500'ü aşkın depremzedeye yardım elini uzattı. Türk askeri Arnavut depremzedelerin kaldığı kampa giderek kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye yardımında bulundu.

DEPREMZEDE, KADIN SUBAYA SARILIP AĞLADI

Kendilerine yardım malzemesi dağıtan kadın subaya sarılan Şamane Bayrami isimli depremzede gözyaşlarına hakim olamadı. Bayrami, deprem sonrası evli olan kızından ve oğlundan hiç almadığını, evlerinin yıkılmasından dolayı yeterli kıyafetleri olmadan Kosova'ya geldiklerini söyledi. Türk askerinin bu desteğinden dolayı teşekkür eden Bayrami, "Allah Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun" dedi.

Kosova Kızılhaçı Prizren Sorumlusu Buyar Müfti de kampta 500'ü aşkın depremzedenin kaldığını belirterek, her zaman yanlarında olan Türk askerinin Arnavutluk depremzedelerine de destekte bulunduğu için minnettar olduklarını söyledi.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sivil-Asker İş Birliği (SAİ) personeli de Türkiye Cumhuriyeti'nin 1999'da büyük bir deprem yaşadığını ve aynı acıları yaşadıklarını söyledi. Türk askerinin Arnavutluk'taki kardeşlerin acılarını paylaştıklarını söyleyen SAİ personeli, Mehmetçiğin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

TÜRK KADIN SUBAY, DEPREMZEDEYİ KENDİ ELLERİYLE GİYDİRDİ

Kamp alanında bulunan depremzedelere kışlık kıyafetleri dağıtan Mehmetçik, bir kadın depremzedeyi kendi elleriyle giydirdi. Gözyaşlarını tutamayan depremzede Türk askerlerine teşekkür etti.



Arnavutluk, Kosova, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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