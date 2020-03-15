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Depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye

ELAZIĞ'da, 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' tarafından depremzede Elekçi ailesinin engelli fertlerinden Deniz (38) ve Uğur'a (28), akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

15.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:24
Depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye

ELAZIĞ'da, 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' tarafından depremzede Elekçi ailesinin engelli fertlerinden Deniz (38) ve Uğur'a (28), akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Doğuştan bedensel engelli Deniz Elekçi ve 1 aylıkken geçirdiği hastalık sonucu zihinsel engelli olan kardeşi Uğur'un akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını öğrenen 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' üyeleri harekete geçti. Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından bir süre çadır kentte kaldıktan sonra Çatalçeşme Mahallesi'ndeki evlerine dönen Elekçi ailesini ziyaret eden platform üyeleri, beraberinde getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi Deniz ve Uğur kardeşlere hediye etti.

Anne Yıldız Elekçi (62), maddi imkansızlıklardan dolayı oğullarına akülü sandalye alamadığını ifade ederek, 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' üyelerine 2 engelli oğluna yaptıkları bu destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Platform gönüllüsü Beyzanur Şahin, Elekçi kardeşler için getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi hayırseverlerin desteğiyle aldıklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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