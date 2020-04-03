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Depremzede öğrenciler, EBA'ya adapte oldu

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından kurulan konteyner kente 5 bin kişi yerleşti.

03.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:49
Depremzede öğrenciler, EBA'ya adapte oldu

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından kurulan konteyner kente 5 bin kişi yerleşti. Aileleriyle birlikte konteyner kente yerleşen öğrenciler, bir süre eğitim göremedi. Koronavirüs nedeniyle okulları yine tatil olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan uzaktan eğitim sistemi Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sayesinde derslerini televizyonlardan takip ediyorlar.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ 'da yaralar sarılırken, koronavirüs salgınına karşı önlemler de sürüyor. Kent merkezinde 3 farklı noktaya kurulan konteyner kentte aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdüren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan uzaktan eğitim sistemi EBA sayesinde derslerini televizyonlardan takip ediyor.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Önce deprem, şimdi de koronavirüs nedeniyle okulları tatil edilen Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'ndeki konteyner kentte kalan 66 ilkokul, 83 ortaokul ve 45 lise düzeyinde olmak üzere toplam 194 öğrenci, EBA ile verilen eğitimden memnun. Lise öğrencisi Murat Sertkaya, EBA'ya adapte olduklarını ifade ederek, "Depremde evimiz yıkıldı. Daha sonra konteyner kente yerleştik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sürdüğü uzaktan eğitim sisteminden memnunuz" dedi. İlkokul öğrencisi Dilek Üstündağ ise kardeşiyle birlikte derslerini televizyonda takip ettiklerini belirterek, "Burada kardeşimle beraber uzaktan eğitim dinliyoruz, çalışıyoruz. Sonra planlı test çözüyoruz. Kitap okuyoruz. Çok güzel planlı ders izliyoruz" diye konuştu.

Öğrenci velisi Mahmut Sertkaya, 24 Ocak'taki depremde önce çadırlarda sonrasında ise konteynerlere yerleştiklerini söyledi. Çocuklarının konteyner kentte televizyon karşısında derslerini takip ettiğini ifade ederek, "Çok şükür devletimiz burada büyüklüğünü gösterdi. Televizyondan eğitim yaparak öğrencilerimizi bu konuda mağdur etmediler. Gayet anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Anlamadıkları zaman tekrarını izleyebiliyorlar. Allah devletimizden razı olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Elazığ, AFAD, Güncel
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