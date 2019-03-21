Depremzedeler Geceyi Çadırda Geçirdi

Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde evlerinde hasar oluşan aileler, geceyi çadırda geçirdi.
Acıpayam'da dün sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından vatandaşlar Yeniköy
, Karahöyük, Ucarı, Apa, Oğuz ve Gedikli mahallelerinde kurulan çadırlara yerleşti.
Depremzedeler, çadırlarının, evleri ve hayvanlarına yakın olmasını isteyerek çadırları buralara yakın yerlere kurdurdu.
Ateş yakarak ısınan vatandaşlara sabah kahvaltısı, Türk Kızılay
tarafından verildi.
Sabah, Denizli, Acıpayam, Güncel
Kaynak: AA