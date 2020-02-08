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Depremzedeler için 20 askeri araçları hizmete sunulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 askeri aracın maddi imkanı yetersiz depremzedelerin nakliye işlerinde kullanılması için hizmete sunulacağını belirtti.

08.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:50Depremzedeler için 20 askeri araçları hizmete sunulacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 askeri aracın maddi imkanı yetersiz depremzedelerin nakliye işlerinde kullanılması için hizmete sunulacağını belirtti. Soylu, gerekli görülen durumda araç sayısının artırılabileceğini açıkladı.
AFAD İl Müdürlüğünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Soylu, burada yaptığı konuşmada nakliye fiyatlarının artması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların kullanabileceği 20 askeri aracın depremzedelerin hizmetine sunulacağını belirtti. Soylu, gerekli durumda araç sayısının artırılabileceğini de kaydetti.
(Neşra Durmaz/İHA)

Süleyman Soylu, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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