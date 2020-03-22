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Depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Depremzedeler için konteynerler kuruluyor Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Başkale'de 2 bine yakın konteyner kurulacak" Van'ın Başkale ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği ve büyük yıkıma neden olan İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar için konteyner kurulmaya başlandı.

22.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:08
Depremzedeler için konteynerler kuruluyor
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:
" Başkale 'de 2 bine yakın konteyner kurulacak"
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği ve büyük yıkıma neden olan İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar için konteyner kurulmaya başlandı.
İran depreminde evleri yıkılan vatandaşlar için Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde konteyner kurulmasına başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de beraberindeki Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Daire Başkanı Bilal Karataş, AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar ile Başkale ilçesine geldi. Burada Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul ve İlçe Jandarma Komutanı tarafından karşılanan Vali Bilmez, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Konteyner kurulumunun başladığı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılacak ev ve ahırlar konusunda da bilgilendiren Vali Bilmez, "Bugün deprem bölgesinde incelemelerde bulunduk. Bölgeye 300'den fazla konteyner geldi. Güvendik köyümüzde 80'e yakın konteyner kuruldu. Özpınar'da da alt yapısı hazır olduğu andan itibaren inşallah bu hafta bitireceğiz. Konteyner aşamasını bitirdikten sonra inşallah ev yapım işine geçeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla deprem bölgesinde bir sıkıntı yok. Kızılay yemek vermeye devam ediyor. İnşallah hava koşulları iyi giderse 15 ila 20 gün içinde en çok hasar gören 6 mahallemizde konteyner kurulum aşamasını tamamlayacağız. Başkale'de 300 civarında evimiz tamamıyla yıkıldı. 270 civarında da evimiz ağır hasarlı. Başkale'de 2 bine yakın konteyner kurulacak. Saray ilçemizde de 500 konteyner kurulacak" dedi. Depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Kaynak: İHA

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Depremzedeler için konteynerler kuruluyor
Etiketler : Emin Bilmez, Başkale, Van, Genel

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