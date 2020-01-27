Haberler » Spor » Depremzedeler için saygı duruşu - Spor

Depremzedeler için saygı duruşu

Kepez Belediyespor U-17 Takımı, Amatör Lig'de sezonun ilk maçını Kunduspor ile yaptı.

27.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:45Depremzedeler için saygı duruşu
Belediyespor U-17 Takımı, Amatör Lig'de sezonun ilk maçını Kunduspor ile yaptı. Maç öncesi, Elazığ ve 'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kepez Belediyespor U-17 Takımı, Kuzeyyaka Stadyumunda Kunduspor'u ağırladı. Amatör Lig'de sezonun ilk maçı başlamadan önce, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Kepez Belediyespor U-17 Takımı, maçın ilk dakikasından itibaren oyuna üstünlüğünü koyan takım oldu. Maçın 35. Dakikasında Berat Ercankan'ın topu filelerle buluşturması sonucunda Kepez ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da temponun düşmediği karşılaşmada maçın 70'inci dakikasında Kundusporun kazandığı penaltı vuruşu maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Malatya, Kepez, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:19  Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
14:22  Trabzonspor şut çalıştı
14:16  Türkiye Voleybol Federasyonuna yeni sponsor
14:15  Akhisarspor'da Altıparmak dönemi sona erdi
14:08  Nilüferli atlet Milli Takım'da
27.01.2020 14:29:43