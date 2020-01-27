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Depremzedeler için yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada deprem bölgesinde yağış beklendiği belirtilerek, tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:07Depremzedeler için yağış uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamada deprem bölgesinde yağış beklendiği belirtilerek, tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " bölgesinde bugün (Pazartesi) yağış beklenmiyor. Bölgenin, 28 Ocak 2020 Salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor" denildi. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, "Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba ve Perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden hafif, Cuma günü doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. - MALATYA

Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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