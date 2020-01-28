Haberler » Güncel » Depremzedeler için yardım kampanyası - Haber

Depremzedeler için yardım kampanyası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Merzifon Kaymakamlığı, Merzifon Belediyesi, Kızılay Temsilciliği ve AFAD iş birliğiyle kuru gıda, giysi ve nakdi yardım kampanyası başlatıldı.

28.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:14Depremzedeler için yardım kampanyası
Amasya'nın ilçesinde ve 'daki depremzedeler için Merzifon Kaymakamlığı, Merzifon Belediyesi, Kızılay Temsilciliği ve AFAD iş birliğiyle kuru gıda, giysi ve nakdi yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle Merzifon'dan kuru gıda, giysi ve nakdi yardım toplanacak. 29 Ocak Çarşamba günü (yarın) mesai bitimine kadar ilçeden toplanacak olan kuru gıda, giysi ve nakdi yardımlar Elazığ ve Malatya'da bulunan depremzedelere gönderilecek.

Yapılacak yardımların tek elden toplanarak toplu halde gönderileceğini kaydeden Türk Kızılayı Merzifon İlçe Temsilcisi İskender Doğru, "Elazığ'da meydana gelen deprem afeti nedeniyle oradaki yerlere bir yardım göndermemiz, depremzedelere yardımcı olmamız gerekiyor. Merzifon Kaymakamlığı, Merzifon Belediyesi, Kızılay temsilciliğimiz ve AFAD iş birliğiyle bu yardımların tek elden olmasına karar verdik. Duyarlı vatandaşlarımızdan kuru gıda, nakdi ve giyilmemiş giysi yardımlarını bugün mesai bitimine kadar bekliyoruz. Mesai bitimine kadar yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız, kuru yiyecek yardımlarını Merzifon Aşevine, giyilmemiş giysi yardımlarını Merzifon Gençlik Merkezine, nakdi yardımlarını da Ziraat Bankası'ndan TR51 0001 0000 3200 0018 6871 32 iban numaralı hesaba yapabilirler" dedi. - AMASYA

Merzifon, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
15:38  Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?
15:25  Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
15:01  Kadirli posta kodu kaç?
14:52  Kahverengi kokarca nedir? Kahverengi kokarca zararları! Kahverengi kokarca hangi bitkilere zarar veriyor? Kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri
29.01.2020 21:44:59