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Depremzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

12.02.2020 05:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 05:14Depremzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
'da meydana gelen depremden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Elazığ'da meydana gelen depremden zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Koordinasyonu AFAD yürütecek

İnsani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki olan Karar'da yardım kampanyası ve görevlendirmeye ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulur." - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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