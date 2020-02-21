Haberler » Güncel » Depremzedeler için yardım malzemesi gönderildi - Haber

Depremzedeler için yardım malzemesi gönderildi

Iğdır Valiliği organizasyonuyla toplanan 1 tır yardım malzemesi, Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

21.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:41
Valiliği organizasyonuyla toplanan 1 tır yardım malzemesi, 'daki depremzedelere gönderildi.
Vali Enver Ünlü, valilik binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yardım kampanyası ile milletin, millet olma gereği olan dayanışma ruhunu gösterdiğini söyledi.
"Iğdır Elazığ için birlikte" sloganıyla düzenlenen kampanyaya gösterilen ilgiye değinen Ünlü, "Bu tır aziz Iğdırlıların hayırseverliğiyle, dayanışmasıyla, hassasiyetiyle doldu. Bütün herkes gece gündüz demeden çalışarak, bu aziz günde bu tırın hazır olması için el ele verdiler. Bu millet olmanın gereğidir." ifadesini kullandı.
Depremde hayatını kaybedenler için okunan duanın ardından yardım tırı Elazığ'a uğurlandı.
Depremzedeler için yardım malzemesi gönderildi

Elazığ, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 19:09:57