Depremzedeler Oylarını Çadırlarda Kullanıyor (2)

ÇADIRDA OY SAYIMI Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde binaların hasar görmesi nedeniyle Oğuz Mahallesi'nde, seçmenlerin sandık başına gitmesi için kurulan çadırlarda oy sayımına başlandı. Hava sıcaklığı düşük olduğu için seçmenler ve sandık görevlileri, 1100 numaralı sandığın bulunduğu çadırda sobada ateş yakarak, ısındı. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri, sayım işlemini sürdürüyor.
Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Denizli, Acıpayam, Güncel
Kaynak: DHA